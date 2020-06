Caso Floyd, Derek Chauvin incriminato per omicidio volontario: ordine di arresto per gli altri 3 agenti coinvolti

Usa, afroamericano fermato da agenti muore soffocato: scoppia la protesta Ansa 1 di 19 Ansa 19 di 19 Ansa 19 di 19 Ansa 19 di 19 Ansa 19 di 19 Ansa 19 di 19 Ansa 19 di 19 Ansa 19 di 19 Ansa 19 di 19 Ansa 10 di 19 Ansa 11 di 19 Ansa 12 di 19 Ansa 13 di 19 Ansa 14 di 19 Ansa 15 di 19 Ansa 16 di 19 Ansa 17 di 19 Ansa 18 di 19 Ansa 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il procuratore di Minneapolis ha riqualificato le accuse contro Derek Chauvin per la morte di George Floyd, l'afroamericano ucciso durante l'arresto. L'ipotesi di reato è di omicidio volontario non premeditato, e non più colposo. Ora, l'ex agente rischia fino a un massimo di 40 anni di carcere. Inoltre il procuratore ha ordinato l'arresto degli altri tre poliziotti coinvolti. Per loro l'accusa è di complicità in omicidio volontario.