Caso Epstein: legali principe Andrea accettano notifica causa in Usa

Gli avvocati del principe Andrea hanno accettato che gli siano stati notificati i documenti della causa avviata negli Stati Uniti da Virginia Giuffre Roberts, una delle vittime del defunto miliardario pedofilo Jeffrey Epstein. La vittima afferma d'essere stata messa di fatto "a disposizione" del duca di York dal finanziere americano, frattanto morto ufficialmente suicida in un carcere di New York, quando era solo 17enne e in tre occasioni.