Bianca Gascoigne: "Io, molestata da Al Fayed a 16 anni" | Harrods tratta indennizzi con 250 donne

La sua denuncia potrebbe ora essere raccolta del gruppo Justice for Harrods Survivors, con al centro un team di avvocati che rappresenta più di cento presunte vittime del defunto tycoon - in gran parte ex dipendenti di Harrods - ed è impegnato in molteplici azioni legali per la richiesta d'indennizzi: rivolta in primis all'attuale proprietà dell'esclusivo centro commerciale, il fondo sovrano del Qatar, subentrato a Mohamed al-Fayed dal 2010 e chiamato in causa come erede legale delle responsabilità attribuite alla struttura aziendale per la copertura che essa avrebbe assicurato al sistema di reclutamento di giovani donne-prede messo in piedi dall'ex titolare.