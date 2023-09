Mohamed Al Fayed, morto a 94 anni l'uomo d'affari egiziano

"Tutti al Fulham sono stati incredibilmente rattristati nell'apprendere della morte del nostro ex proprietario e presidente, Mohamed Al Fayed. Abbiamo un debito di gratitudine con Mohamed per quello che ha fatto per il nostro Club, e i nostri pensieri ora vanno alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento così triste", si legge sulla pagina di X della società. Al Fayed è rimasto devastato dalla morte del figlio Dodi e ha trascorso il resto della sua vita nel dolore per quella perdita.

La biografia Nato nella città egiziana di Alessandria Al Fayed ha iniziato la sua carriera vendendo bevande gassate e poi ha lavorato come venditore di macchine da cucire. Ha costruito la fortuna della sua famiglia nel settore immobiliare, navale ed edilizio, prima in Medio Oriente e poi in Europa. Sebbene Al Fayed sia stato proprietario di attività sibmbolo come Harrods, Fulham e l'hotel Ritz a Parigi, è sempre stato considerato come un outsider in Gran Bretagna, tollerato ma non accolto. Ha litigato con il governo britannico per il rifiuto di concedergli la cittadinanza del Paese che è stata la sua casa per decenni e ha spesso minacciato di trasferirsi in Francia, che gli ha conferito la Legion d'Onore, la più alta onorificenza civile.