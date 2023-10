Casa Bianca, Mike Pence si ritira dalla corsa al 2024: "Nessun rimpianto"

Mike Pence fa un passo indietro.

L'ex vicepresidente si ritira dalla corsa alla Casa Bianca per il 2024. L'annuncio arriva a sorpresa dal palco di una

conferenza repubblicana a Las Vegas. "Sapevo che sarebbe stata una battaglia in salita, ma non ho rimpianti. Viaggiando per il Paese negli ultimi sei mesi mi è apparso chiaro che questo non è il mio momento", ha detto Pence rivolgendo comunque un ultimo appello al suo partito affinché torni ai principi conservatori e resista "alle sirene del populismo". Con l'uscita di Pence si riduce il numero degli aspiranti repubblicani alla presidenza, in una corsa al 2024 che vede il suo ex capo Donald Trump dominare incontrastato.