Casa Bianca: "Cuba via da blacklist Stati sponsor del terrorismo"

L'amministrazione Biden notificherà al Congresso la sua intenzione di revocare la designazione di Cuba come Stato sponsor del terrorismo come parte di un accordo facilitato dalla Chiesa cattolica per liberare prigionieri politici sull'isola. Lo ha annunciato in una call un alto dirigente della Casa Bianca, secondo cui "molte decine" di prigionieri politici e altri considerati dagli Usa ingiustamente detenuti saranno stati rilasciati entro la fine dell'amministrazione Biden a mezzogiorno del 20 gennaio.