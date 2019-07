Casa Bianca annuncia accordo su asilo migranti con Guatemala

Gli Stati Uniti e il Guatemala hanno raggiunto un accordo sulle richieste di asilo: lo afferma la Casa Bianca. "E' un'intesa storica" commenta il presidente Donald Trump. La nazione latinoamericano viene designata come "Paese terzo sicuro" in cui i migranti che vogliono entrare in territorio statunitense potrebbero presentare le richieste di asilo.