Carovana migranti, gruppo di donne inizia lo sciopero della fame

Un gruppo di donne della carovana di migranti proveniente dall'Honduras, ora ferma al confine tra Usa e Messico, ha annunciato uno sciopero della fame per protestare contro la lentezza delle procedure per chiedere asilo. Tra gli obiettivi dell'iniziativa anche aumentare il numero di migranti autorizzati a varcare la frontiera e fermare le espulsioni. Nel weekend le autorità messicane e americane dovrebbero incontrarsi per negoziare un piano.