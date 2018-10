Carolina del Sud, ex prete condannato a 20 anni: abusò di 2 minori

Un ex sacerdote cattolico di 76 anni è stato condannato negli Stati Uniti a 20 anni di carcere per aver violentato tra il 1978 e il 1988 due minori in Carolina del Sud. Wayland Yoder Brown si è dichiarato colpevole ed ha ammesso di aver abusato dei due minori che frequentavano la St.James Catholic School di Savannah, abusi che sarebbero avvenuti a bordo di un treno abbandonato, in chiesa e in altri luoghi.