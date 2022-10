Caro energia, la Ue divisa su un nuovo sostegno Sure

"La questione" di una nuova emissione di debito comune sul modello del Sure "richiede altre discussioni perché ci sono punti di vista diversi attorno al tavolo".

Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, al suo arrivo all'Ecofin. La proposta di creare un nuovo strumento simile al Sure è stata lanciata dai commissari europei per l'Economia e il Mercato interno, Paolo Gentiloni e Thierry Breton. "Quello che abbiamo fatto con Sure durante la pandemia - ha spiegato lo stesso Gentiloni - era una proposta interessante" e quel modello "basato sui prestiti potrebbe essere realistico" e potrebbe "evitare la frammentazione".