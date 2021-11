Caro-energia, Federalimentare: inevitabili rincari per cibo e bevande

ansa

Per cibo e bevande "l'aumento dei prezzi è inevitabile" in seguito ai rialzi dei costi energetici e ai problemi legati alla pandemia. Lo dice il presidente di Federalimentare Ivano Facondio, precisando che la situazione "va gestita collettivamente e con il governo". E aggiunge: "Cerchiamo soluzioni condivise da tutto il comparto, colpito da questo tsunami in atto", invitando gli esponenti del settore a confrontarsi per valutare misure comuni.