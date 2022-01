Caro bollette: in Kazakistan scoppia la rivolta per i prezzi del gas

Protests erupted two days ago against gas hike price in the city of Zhanaozen (west of Kazakhstan, near the Aral Sea, in an area rich in oil and gas). Protests spread to Almaty and Nur-sultan and spiralled out of control. Curfew, internet partly blocked.pic.twitter.com/VtVy6lKGAH — Alfonso Poza (@alfonso_poza) 4 gennaio 2022

La tensione maggiore è stata nella capitale del paese, Nur-Sultan (che fino al marzo 2019 si chiamava Astana), dove è stato indetto lo stato d'emergenza dal 5 al 19 gennaio, che prevede il blocco in entrata e in uscita dalla città, il divieto di manifestazione e il sequestro di armi. Grandi proteste anche nell'altra grande città kazaka, Almaty, che è sede della residenza presidenziale di Kassym Jomart Tokayev. I manifestanti hanno tentato di fare irruzione nel palazzo, dopo averlo circondato in migliaia.

Video from Pavlodar, north east of the capital of Nur-Sultan, shows stun grenades being used on protesters on the main square of the city. It's already evening there. Reports say protesters have been mainly dispersed by security forces.pic.twitter.com/zFsVTFYJmw — marqs (@MarQs__) 5 gennaio 2022

Il ministero dell'Interno in un comunicato ha affermato che i dimostranti hanno "bloccato le strade e il traffico, turbando l'ordine pubblico". Poche ore dopo l'inizio delle proteste, vari siti d'informazione del Kazakistan sono diventati inaccessibili. Il portale di monitoraggio globale di internet Netblocks ha rilevato che nel Paese è in corso un diffuso blackout del web. Secondo alcuni media locali, sono saltate anche le linee telefoniche di Nur-Sultan e Almaty.

Mentre la protesta dilaga, sui social compaiono video provenienti da molte città del paese in cui le strade si riempiono di gente in protesta.

È intervenuto anche il governo russo, attraverso la voce del ministro degli Esteri: "Seguendo da vicino gli eventi, siamo per una soluzione pacifica a tutti i problemi nel quadro del campo costituzionale e legale e del dialogo, non attraverso rivolte di piazza e violazione delle leggi". E aggiunge un messaggio di supporto al presidente kazako, che - dice il ministro russo - "mira a stabilizzare la situazione, risolvendo tempestivamente i problemi esistenti, compresi quelli contenuti nelle richieste legali dei manifestanti. Auspichiamo la normalizzazione della situazione il prima possibile e ci teniamo in contatto con le missioni russe in Kazakistan".