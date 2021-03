Cargo bloccato nel Canale di Suez, chiamati gli esperti della Concordia

Per disincagliare il cargo rimasto bloccato nel Canale di Suez scende in campo anche uno dei team che hanno partecipato al recupero della Costa Concordia dopo il naufragio davanti all'Isola del Giglio, quello della società olandese Smit Salvage. "E' come se fosse una balena spiaggiata - ha detto Peter Berdowski, a capo del gruppo di lavoro arrivato in Egitto - non voglio speculare, ma possono volerci giorni, forse settimane". Intanto il blocco del Canale causa danni per circa 9,6 miliardi al giorno.

Con la Smit Salvage, che dovrà valutare fattori come la quantità di petrolio e di acqua a bordo, lavorerà anche una seconda squadra di soccorso, la società giapponese Nippon Salvage.

I danni causati dal blocco del Canale di Suez A causa del blocco del Canale, al momento sono circa 200 le navi ferme. Secondo Lloyd's List, una rivista internazionale specializzata in trasporto marittimo, lo stop causa danni per circa 9,6 miliardi di dollari al giorno. Secondo la rivista infatti il traffico in direzione ovest vale circa 5 miliardi di dollari al giorno mentre quello in direzione est vale più di quattro miliardi e mezzo.

L'incidente Il passaggio è bloccato da martedì mattina quando la "Ever Given", una nave classe "megaship" lunga 400 metri e larga quasi 60, nel pieno di una tempesta di sabbia, si è incagliata nel tratto sud del Canale mettendosi di traverso e ostruendolo completamente.

L'importanza del Canale di Suez Il Canale di Suez è un'allettante scorciatoia per portare merci dall'Asia all'Europa e viceversa senza dove fare il periplo dell'Africa e allungare il tragitto di due settimane: vi transita circa il 30% dei container in giro per il mondo (quasi 19mila navi l'anno scorso) e circa il 12% del commercio mondiale, soprattutto petrolio (in media 1,74 milioni di barili al giorno l'anno scorso) e grano. Per l'Italia si tratta del 40,1% dell'import-export marittimo, ossia 82,8 miliardi di euro (dati del Centro Studi di Intesa Sanpaolo).