Il cardinale Zuppi torna in Ucraina: nuova missione per i prigionieri di guerra

ll cardinale Matteo Zuppi è arrivato in Ucraina per una nuova missione come inviato speciale della Santa Sede. Per il presidente della Conferenza episcopale italiana si tratta della seconda visita nel Paese dall'inizio dell'incarico affidatogli dal Vaticano. Secondo quanto si apprende, Zuppi dovrebbe visitare alcuni campi di prigionia che ospitano soldati russi. Ad accogliere il cardinale è stato anche l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, che sui social ha scritto: "L'Ucraina accoglie calorosamente il cardinale Matteo Zuppi, Rappresentante Speciale della Santa Sede, arcivescovo di Bologna, Presidente della Conferenza episcopale italiana e semplicemente un sincero Amico dell'Ucraina, giunto oggi nel nostro Paese per la seconda volta. Benvenuto! L'Ucraina è sempre pronta ad accogliere chi la ama e la aiuta in questo momento estremamente difficile di aggressione russa!".