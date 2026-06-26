Provocò la morte di sei persone

Germania, carcere a vita per l'attentatore del mercatino di Natale a Magdeburgo

Taleb Jawad al-Abdulmohsen travolse decine di persone con il suo Suv il 20 dicembre del 2024

26 Giu 2026 - 10:17
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Afp

© Afp

È stato condannato al carcere a vita Taleb Jawad al-Abdulmohsen, il 51enne autore della strage con l'auto sulla folla al mercatino di Natale a Magdeburgo, la capitale del Land Sassonia-Anhalt. Il tribunale ha accolto la richiesta dei pm vista la particolare gravità del crimine. Durante il processo, Taleb Jawad al-Abdulmohsen aveva ammesso di avere travolto la folla, ma negato di averlo fatto deliberatamente. Ad Abdulmohsen, attivista anti-islamico e sostenitore di teorie complottiste di destra, era stato diagnosticato un disturbo narcisistico della personalità, ma è stato comunque ritenuto pienamente responsabile penalmente e pericoloso. Nell'attacco avvenuto il 20 dicembre 2024, l'uomo, un medico di nazionalità saudita, provocò la morte di 6 persone e il ferimento di circa 300 individui.

Google Preferred Site

Ti potrebbe interessare

videovideo
attentato magdeburgo
germania

Sullo stesso tema