Germania, carcere a vita per l'attentatore del mercatino di Natale a Magdeburgo

È stato condannato al carcere a vita Taleb Jawad al-Abdulmohsen, il 51enne autore della strage con l'auto sulla folla al mercatino di Natale a Magdeburgo, la capitale del Land Sassonia-Anhalt. Il tribunale ha accolto la richiesta dei pm vista la particolare gravità del crimine. Durante il processo, Taleb Jawad al-Abdulmohsen aveva ammesso di avere travolto la folla, ma negato di averlo fatto deliberatamente. Ad Abdulmohsen, attivista anti-islamico e sostenitore di teorie complottiste di destra, era stato diagnosticato un disturbo narcisistico della personalità, ma è stato comunque ritenuto pienamente responsabile penalmente e pericoloso. Nell'attacco avvenuto il 20 dicembre 2024, l'uomo, un medico di nazionalità saudita, provocò la morte di 6 persone e il ferimento di circa 300 individui.