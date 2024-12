Si dimette il capo dell'Fbi, Trump: "Grande giorno per l'America"

Il capo dell'Fbi Chris Wray ha rassegnato le dimissioni, annunciando ai dipendenti che intende lasciare a gennaio, alla fine del mandato di Joe Biden. Wray, giunto al settimo anno del proprio mandato decennale, avrebbe deciso di lasciare per evitare il licenziamento promesso dal presidente eletto, Donald Trump, che intenderebbe rimpiazzarlo con Kash Patel. E infatti la reazione del presidente eletto è stata di entusiasmo. "Le dimissioni di Christopher Wray sono un grande giorno per l'America, perché porranno fine all'uso come arma di quello che è diventato noto come dipartimento di ingiustizia degli Stati Uniti - ha scritto Trump su Truth -. Ora ripristineremo lo stato di diritto per tutti gli americani. Sotto la guida di Christopher Wray, l'Fbi ha fatto irruzione illegalmente a casa mia, senza motivo, ha lavorato diligentemente per mettermi sotto accusa e incriminarmi illegalmente e ha fatto di tutto per interferire con il successo e il futuro dell'America".