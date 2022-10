"Legami con Mosca", rischia il capo della cybersicurezza tedesca Arne Schoenbohm

Lo riferiscono i media tedeschi. Il ministro dell'Interno, Nancy Faeser, non ha ancora preso la decisione finale, dicendo che "si tratta di accuse serie , che saranno prima esaminate e poi saranno prese le misure necessarie".

Nel pieno della preoccupazione di

Berlino

Bsi

per gli attacchi contro le proprie infrastrutture, dal sabotaggio del Nord Stream al caos nel traffico ferroviario di sabato scorso, il caso Bsi ha scosso la politica tedesca. Alcuni esperti sospettano che si sia trattato di un primo test compiuto da sabotatori con una profonda conoscenza tecnica del sistema di trasporti tedesco. Questo significa che potranno arrivare ulteriori assalti, anche informatici, e ildovrà lavorare a pieno ritmo e nel pieno della sua efficacia.

Decisiva per lo scatenarsi

Cyber-Sicherheitsrat Deutschland

Kgb

Vladimir Putin.

della vicenda Schoenbohm è la "reputazione" dell'associazionee.V. (Consiglio sicurezza cibernetica Germania), di cui Arne Schoenbohm è stato uno dei fondatori nel 2012. Dell'associazione è membro l'azienda berlinese di cybersicurezza Protelion, che fino allo scorso marzo si chiamava però Infotecs e non sarebbe nient'altro che una filiale della società russa di cybersicurezza O.a.o. Infotecs. Azienda russa che è stata fondata da Andrey Chapchaev, ex dipendente del dipartimento ricerca del, premiato con una medaglia d'onore dal presidente russo

La stessa associazione

Consiglio sicurezza cibernetica Germania

l'intelligence russa

oggi ha comunicato di aver espulso con effetto immediato Protelion dai propri membri perché "in violazione degli obiettivi" dell'organizzazione. Come riporta Spiegel, già nel 2019 l'associazione era stata infatti nel mirino mediatico per possibili contatti cone queste nuove velate accuse potrebbero dare il colpo finale alla sua credibilità e affidabilità.

Un'altra critica

emersa contro l'associazione Consiglio sicurezza cibernetica Germania è anche che, pur essendo un'unione lobbistica di aziende e industrie tedesche, si presenterebbe con un nome equivoco che può far credere si tratti di un organo istituzionale.