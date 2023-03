Assalto a Capitol Hill, scarcerato lo "Sciamano Qanon"

Lo "Sciamano Qanon" dell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 è stato scarcerato.

Lo riferiscono i media Usa, che ricordano come la scarcerazione segua la divulgazione da parte dell'emittente televisiva "Fox News" di ore di riprese delle videocamere di sorveglianza durante l'irruzione dei sostenitori dell'ex presidente Donald Trump nella sede del Congresso federale degli Stati Uniti. La divulgazione delle riprese dimostrerebbe come parte delle accuse mosse al 35enne Jacob Chansley siano infondate: l'uomo non si sarebbe fatto strada con violenza all'interno dell'edificio istituzionale, ma sarebbe entrato dalla porta, per poi essere scortato nei corridoi del Congresso da diversi agenti di polizia.