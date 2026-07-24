L'ondata di caldo estremo che sta colpendo l'Europa meridionale continua ad alimentare gli incendi in Francia e Spagna, costringendo circa 30mila persone a evacuare. In Francia, dove sono già oltre 23mila gli sfollati nella Gironda, il presidente Emmanuel Macron ha definito la situazione "estremamente tesa" e annunciato l'attivazione del Meccanismo di protezione civile dell'Ue, con l'arrivo di Canadair, Air Tractor ed elicotteri Black Hawk. In Spagna, invece, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale nella regione di Madrid e nella provincia di Ávila a causa dei numerosi roghi fuori controllo.