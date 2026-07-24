© Ansa
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Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferret, nella Francia occidentale, dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. Cap Ferret si trova sulla costa atlantica francese, a ovest di Bordeaux.
L'ondata di caldo estremo che sta colpendo l'Europa meridionale continua ad alimentare gli incendi in Francia e Spagna, costringendo circa 30mila persone a evacuare. In Francia, dove sono già oltre 23mila gli sfollati nella Gironda, il presidente Emmanuel Macron ha definito la situazione "estremamente tesa" e annunciato l'attivazione del Meccanismo di protezione civile dell'Ue, con l'arrivo di Canadair, Air Tractor ed elicotteri Black Hawk. In Spagna, invece, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale nella regione di Madrid e nella provincia di Ávila a causa dei numerosi roghi fuori controllo.