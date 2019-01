Caos Venezuela, Trenta: "Auspichiamo una soluzione pacifica"

"Siamo preoccupati, specie per la nostra comunità italiana nel Paese. Auspichiamo una soluzione pacifica". Lo ha detto il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in merito a quanto sta avvenendo in Venezuela, dove il leader dell'opposizione, Juan Guaidò, si è autoproclamato presidente. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si è espresso contro lo "spodestato" Nicolas Maduro: "Sto con il popolo venezuelano e contro tutte le dittature".