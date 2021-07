Caos in Tunisia, presidente Saied: "Non è un colpo di Stato"

Afp

Congelare per 30 giorni il Parlamento, revocare l'immunità ai deputati e licenziare il premier non rappresentano "un colpo di Stato", si tratta di decisioni costituzionali, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione. Lo ha detto il presidente tunisino, Kais Saied, rispondendo al presidente dell'Assemblea nonché leader del partito islamico Ennhadha (primo in Parlamento), Rached Ghannouchi.