Canoista come Pinocchio: inghiottito e poi sputato da una balena in Cile

Come detto, l'angoscia è durata appena pochi secondi. “Quando ero dentro, mi sono ricordato di Pinocchio, anche lui ingoiato da una balena” ha spiegato Simancas al quotidiano spagnolo El Pais. "È stata una sorpresa quando la balena si è avvicinata a me. All'inizio pensavo che mi avesse inghiottito completamente, anche se non sapevo bene cosa fosse, poi, quando sono tornato in superficie, ho capito che era stata una balena. Sapevo anche che non c'era un grande pericolo, a meno che non iniziasse a saltare o buttasse mio padre giù dalla barca, perché in quel caso sarebbe stato molto difficile per noi risalire a bordo".