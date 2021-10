Cannabis, svolta in Lussemburgo: è il primo Paese in Europa a legalizzarla

Verrà mantenuto il divieto di consumo e trasporto di cannabis o prodotti a base di cannabis in pubblico e il commercio, esclusi i semi, ma non sarà più reato: per quantità fino a tre grammi viene considerato un illecito punibile con multe ridotte a 25 euro. Sopra i tre grammi invece non cambierà nulla e si verrà considerati spacciatori, e resterà la tolleranza zero per gli automobilisti.

"Pensavamo di dover agire, abbiamo un problema con le droghe, la cannabis è quella più utilizzata ed è una grande parte del mercato illegale", ha spiegato il ministro della giustizia Sam Tamson, sottolineando che si tratta di un primo passo di una regolamentazione più radicale sul questo fronte. E' previsto infatti un sistema di produzione e distribuzione regolamentato dallo Stato per garantire la qualità del prodotto. Con i ricavi delle vendite da investire "principalmente nella prevenzione, nell'informazione e nell'assistenza sanitaria nel vasto campo delle dipendenze", hanno spiegato fonti del governo.





Il quadro generale della revisione della legge era stato concordato due anni fa da una coalizione formata da liberali, socialdemocratici e verdi. Con questa svolta il Lussemburgo si affianca all'Uruguay (primo Paese al mondo a creare un mercato nazionale legale nel 2013), al Canada e ad undici Stati degli Usa. Nel resto d'Europa soltanto i Paesi Bassi adottano una politica di tolleranza verso l'uso della cannabis. Pur continuando a considerarne il possesso illegale.