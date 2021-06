Messico, Corte suprema depenalizza l'uso ricreativo della marijuana

-afp

La Corte suprema del Messico ha approvato la legalizzazione dell'uso ricreativo della marijuana per gli adulti. Una giornata che il presidente del massimo tribunale messicano, Arturo Zaldívar, ha definito "storica per il trionfo della libertà". Con otto voti a favore e tre contrari, la Corte ha eliminato i riferimenti in due articoli della legge generale sulla salute che proibivano l'uso della marijuana fuori dal campo medico e scientifico.