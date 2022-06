Cancelo eroe, salva la vita a un bimbo autistico durante la festa del Manchester City: "Rischiava di essere calpestato"

Il terzino del Manchester City, Joao Cancelo , si è reso infatti protagonista di un gesto straordinario salvando Ollie , un bimbo autistico di dieci anni che, durante i festeggiamenti dei citizens per la conquista della Premier League, rischiava di essere calpestato dai tifosi sul terreno di gioco al triplice fischio del match con l' Aston Villa . Avendo visto il bimbo in difficoltà, il giocatore portoghese è intervenuto per proteggerlo, scongiurando il peggio.

Il racconto della madre del piccolo -

A raccontare il gesto del terzino ex Inter e Juve è stata la madre del bimbo, Lauren Hoyle. "Non è consapevole dei pericoli che può correre, era eccitato ed è corso verso il campo", ha detto la donna a Manchester Evening News. A quel punto è stato decisivo l'intervento del terzino portoghese: "Ollie era terrorizzato, poi ha visto Cancelo ed è andato verso di lui - ha spiegato ancora -. Joao l'ha tirato a sé, gli ha dato un bacio sulla fronte e l'ha abbracciato come fa un orso per proteggerlo. Le persone spingevano, ma lui l'ha protetto. Se non fosse stato per Cancelo sarebbe stato schiacciato dai tifosi".

I ringraziamenti -

"Non ci sono parole per ringraziare Cancelo per quello che ha fatto. Probabilmente lui non si è reso conto di quanto importante sia stato il suo gesto e non oso pensare a quello che sarebbe potuto succedere a Ollie se lui non fosse intervenuto. Cancelo era il secondo giocatore preferito di mio figlio, ma ora è sicuramente il primo".