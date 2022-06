Covid, respirazione bocca-a-bocca efficace anche con la FFP2

La respirazione bocca-a-bocca è efficace anche se eseguita con la mascherina FFP2.

Lo dimostra uno studio della Masaryk University (Repubblica Ceca) presentato al meeting annuale della Società europea di anestesiologia e terapia Intensiva . I ricercatori hanno condotto una sperimentazione con l'aiuto di 104 studenti di medicina per verificare se fosse possibile, in tempi di Covid 19 , eseguire la manovra in modo efficace anche con l'uso della mascherina per ridurre il rischio contagio.