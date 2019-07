Migliaia di api hanno coperto parte del finestrino anteriore e del tergicristalli di un pick-up. E' successo in un parcheggio di Saskatoon, in Canada. I media locali hanno riferito che è stato necessario l'intervento di un apicoltore per rimuovere gli insetti dell'automobile. E' probabile che, proprio sulla vettura, sia stato creato un alveare. "Espisodi del genere - ha dichiarato un esperto del settore - accadono quando l'ape regina abbandona il suo nido".