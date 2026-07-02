Shock in Canada: 11enne morto di rabbia, aveva avuto un contatto con un pipistrello

Quando si era svegliato con quel pipistrello sulla faccia, lo sveva cacciato via con le mani e tutto era finito lì, perché sul suo corpo non c'erano segni di morsi. Anche la famiglia aveva lasciato correre. Poi ha cominciato a sentirsi male; così successivamente è stato trasportato in ospedale, dove gli è stata diagnosticata la rabbia. Le sue condizioni si sono poi aggravate, e poche settimane dopo è sopraggiunta la morte. Protagonista di questo dramma è un bambino di 11 anni, in vacanza con i familiari in un cottage dell'Ontario, in Canada. Il fatto, accaduto nel 2024, è stato reso noto solo ora.