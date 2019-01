Canada, uccise otto omosessuali | Il serial killer confessa: "Sono colpevole”

Dopo la sua confessione, è stata programmata l’udienza per il prossimo 4 febbraio. Il caso ha scioccato l’intero Canada. “Non possiamo riportare questi ragazzi indietro – ha affermato Dickinson davanti alla stampa – ma possiamo fare in modo che sia fatta giustizia”. Otto le vittime di McArthur, uccise tra il 2010 e il 2017: il suo ex amante, due immigrati afgani, due rifugiati provenienti dallo Sri Lanka e un altro dall'Iran, un cittadino turco e una prostituta senzatetto.