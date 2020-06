Canada, Trudeau: c'è razzismo sistemico nelle nostre istituzioni

"Il razzismo sistemico è un problema in tutto il Paese, in tutte le nostre istituzioni, comprese le nostre forze di polizia, compresa la Regia polizia a cavallo. Questo è il razzismo sistemico". Lo ha dichiarato Justin Trudeau, primo ministro del Canada, come riporta l'agenzia Efe, che accosta con enfasi le parole di Trudeau al rifiuto del presidente Donald Trump di ammettere che esistano forme diffuse di razzismo nelle forze di polizia Usa.