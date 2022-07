Canada, Papa Francesco: "No all'indietrismo, caricatura della tradizione"

Papa Francesco mette in guardia dall'"indietrismo" nel corso della messa celebrata al Commonwealth Stadium di Edmonton, in Canada.

"Stiamo attenti a non cadere nella caricatura della tradizione - ammonisce il Pontefice - che non si muove in una linea verticale, dalle radici ai frutti, ma in una linea orizzontale, avanti/indietro, che ci porta alla cultura dell"indietrismo' come rifugio egoistico; e che non fa altro che incasellare il presente e conservarlo nella logica del 'si è sempre fatto così".