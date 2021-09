Canada, minatori intrappolati a 1200 metri di profondità: è corsa contro il tempo

-afp

Si trovano tra i 900 e i 1.220 metri sotto il livello d'ingresso da più di 24 ore: è corsa contro il tempo, in Canada, per mettere in salvo i 39 minatori intrappolati miniera di Totten Mine a ovest di Sudbury (Ontario). Un incidente avvenuto domenica pomeriggio ha interrotto l'accesso principale impedendo la risalita dei lavoratori. La società proprietaria della cava, la brasiliana Vale, ha dichiarato che al momento non si registra nessun ferito. All'alba ora italiana sono iniziate le operazioni di soccorso, ma ci vorranno diverse ore per metterli in salvo tutti.