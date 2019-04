Canada, madre salva figlio dall'attacco di un puma in giardino

Quell'urlo straziante proveniente dal giardino e la corsa nel retro per ritrovarsi faccia a faccia con il puma che aveva afferrato per l'avambraccio il figlio di 7 anni. Una madre di Vancouver, Chelsea Bromley, ha dimostrato, però, in quella situazione coraggio da vendere. E' balzata sulla schiena del grosso felino tentando di aprire le sue fauci e liberare così il piccolo Zack. Grazie alle urla della donna, l'animale impaurito si è dato alla fuga. "C'era sangue dappertutto", ha raccontato il padre, Kevin, ai media locali.