Canada, i liberali di Trudeau vincono le elezioni ma non maggioranza seggi

Il prossimo governo del Canada sarà formato dal partito liberale di Justin Trudeau, che ottiene così un terzo mandato da primo ministro dopo una campagna elettorale molto difficile. Lo hanno annunciato i media canadesi, sottolineando però che i liberali non hanno raggiunto la maggioranza dei seggi e dovranno contare sull'aiuto di altri partiti per far approvare le leggi.