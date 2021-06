Canada, due chiese cattoliche in fiamme in una riserva di nativi

ansa

Proprio nel giorno in cui il Canada celebrava la Giornata nazionale dei popoli indigeni, due chiese cattoliche sono bruciate in una riserva di nativi nella British Columbia. La polizia ritiene gli incidenti "sospetti" e ha aperto un'indagine. Le due chiese si trovano a circa 100 km da Kamloops, dove a maggio sono stati ritrovati i resti di 215 bambini in un'ex "scuola residenziale" cristiana.