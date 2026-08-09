Canada, bimbo rifiuta di allacciarsi la cintura prima del decollo: volo cancellato

L'equipaggio ha dunque comunicato la situazione ai piloti, che hanno deciso di tornare al terminal per far sbarcare a terra il genitore e il bimbo. Ora che il velivolo è rientrato e i due sono scesi, però, il volo aveva ormai sorpassato l'orario limite per le operazioni di volo nell'aeroporto di Victoria, fissato per mezzanotte e mezza. La compagnia è stata dunque costretta ad annullare il viaggio e a riprogrammarlo per il giorno seguente, facendo scendere di nuovo a terra decine di passeggeri infuriati. Alle 13.34 di venerdì 7 il volo è finalmente decollato. Non è chiaro se a bordo ci fosse il bimbo.