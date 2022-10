Camion bomba su ponte in Crimea, esplosione opera di servizi ucraini

L'esplosione del camion bomba sul ponte Kerch che collega la Russia alla Crimea è stata un'operazione speciale dello Sbu, i servizi ucraini.

Lo scrive l'agenzia ucraina Unian citando fonti delle forze di sicurezza. Sergey Aksyonov, premier della Crimea annessa a Mosca, annuncia che la ricostruzione del ponte inizierà già in giornata: "I lavori di ricostruzione non comporteranno burocrazia. Inizieremo non appena il Comitato Investigativo e il Servizio di Sicurezza Federale avranno completato il loro lavoro", ha detto.