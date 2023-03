Camerun, sacerdote cattolico sequestrato e ucciso

In Camerun un sacerdote cattolico è stato rapito e ucciso.

Olivier Ntsa Ebode, è stato trovato morto il primo marzo a Obala, comune nel dipartimento di Lèkiè nella regione centrale del Paese.Alcuni uomini si sono presentati a casa sua nella notte tra il 28 febbraio e il primo marzo affermando che una loro congiunta non stava bene e che aveva bisogno dei suoi servizi religiosi. Il sacerdote ha accettato di salire in macchina con loro per recarsi sul posto. Lungo la strada è stato assassinato e poi buttato fuori dal veicolo.