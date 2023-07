Cambogia, incendio in una discoteca: almeno sei morti

Sei persone sono morte in Cambogia in un incendio in una discoteca a Phnom Penh, la capitale del Paese.

Lo ha reso noto la polizia sottolineando che quattro uomini e due donne hanno perso la vita nel rogo in cui i vigili del fuoco hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme. "Non sappiamo ancora se ci saranno altre vittime", ha chiarito il portavoce della polizia municipale San Sok Seiha mentre le autorità stanno indagando sulle cause.