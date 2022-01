Cambiano le regole dell'Ue sui viaggi, spariranno le mappe di contagio

Tutta l'Italia è ora rappresentata in rosso scuro, il colore del massimo rischio epidemiologico per il Covid-19, nelle mappe dell'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Passa così in rosso scuro anche la Sardegna, che era ancora in rosso la scorsa settimana. Ora in Europa restano in rosso solo la Romania, parte dell'Ungheria e vasta parte della Polonia, mentre nessun Paese è giallo o verde.