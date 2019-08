California, uomo muore soffocato a una gara di taco

Un'abbuffata di taco finita in tragedia: un uomo di 41 anni è morto soffocato durante una gara a chi mangiava più tortille messicane a Fresno, in California. Dana Hutchings è stato subito trasportato in ospedale, dove è deceduto appena arrivato. Non è noto quanti taco abbia mangiato, un dettaglio che probabilmente fornirà l'autopsia.