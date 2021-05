California, sparatoria a San Josè: almeno 7 morti e diversi feriti

Almeno sette persone sono rimaste uccise in una sparatoria nella Silicon Valley , a San Josè , in California. Lo scontro a fuoco si è scatenato nell'area degli uffici dell'autorità locale dei trasporti. Diversi i feriti. La polizia della contea di Santa Clara ha fatto sapere che l'aggressore è stato ucciso.

La sparatoria è avvenuta esattamente in un centro di controllo del transito che immagazzina i treni della metropolitana e dispone di un cortile di manutenzione. Non lontano dal dipartimento dello sceriffo.

"I nostri cuori sono addolorati per le famiglie di coloro che abbiamo perso in questa orribile sparatoria", ha scritto su Twitter il sindaco di San Jose, Sam Liccardo. Ci sono "molte vittime", ha dichiarato Russell Davis, un portavoce dell'ufficio dello sceriffo della contea di Santa Clara, in conferenza stampa. "Non posso confermare il numero esatto, ma vi dirò che in questo caso ci sono feriti e morti", ha detto il funzionario. Davis ha spiegato che le vittime sono dipendenti della Santa Clara Valley Transportation Authority, la società di gestione della metropolitana leggera.