Imponente incendio in California, disposte evacuazioni

I circa mille vigili del fuoco son riusciti per ora a contenerlo solo al 3%. Le previsioni meteo non li aiutano: le temperature in aumento e l'umidità ai minimi alimentano il rogo. Inoltre, di sera si alza il vento. Secondo l'agenzia statale CalFire, la California sta bruciando a ritmi superiori alla media stagionale, complice una primavera calda e arida.