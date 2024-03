California, fuoriuscita di petrolio al largo della costa

In California la guardia costiera sta indagando su una fuoriuscita di petrolio lunga 5 chilometri e larga 800 metri al largo della costaa, vicino a Los Angeles.

Lo riferiscono i media Usa. La fuoriuscita si trova vicino a due piattaforme petrolifere al largo di Huntington Beach, una famosa città balneare nota in tutto il mondo per il surf, ma la causa non è ancora nota.