Alcune persone non identificate hanno infranto la legge facendo esplodere dei fuochi d'artificio e una palma si è incendiata. E' successo in California, a San Bernardino, dove degli uomini non hanno rispettato le norme previste dallo statuto locale. Il video è stato condiviso dalla polizia come monito ai cittadini per evidenziare i rischi dell'utilizzo dei fuochi artificiali.