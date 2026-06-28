Orrore in California, scoperta una fossa comune con oltre 120 cani: il finto business del rifugio "no kill"

Gli inquirenti si sono recati sul posto e, con l'aiuto di georadar, hanno portato alla luce più fosse comuni. Al loro interno sono stati individuati i corpi integri di 117 cani a diversi stadi di decomposizione, almeno 21 crani e centinaia di ossa oltre che 600 collari con microchip. Gli investigatori stanno ora lavorando per associare i collari ai singoli animali in modo da definire con maggiore precisione il numero di animali gettati senza vita sottoterra. Dopo una rapida radiografia sul posto, in gran parte dei cadaveri è stata accertata la presenza di frammenti di proiettile. All'interno di un fienile è stata poi individuata un'area che gli inquirenti ritengono fosse usata come mattatoio.