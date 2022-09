California fa causa ad Amazon, "prezzi artificialmente alti"

La California fa causa ad Amazon accusandola di mantenere i prezzi "artificialmente alti".

Ad annunciare l'azione antitrust è il procuratore generale Rob Bonta, secondo il quale Amazon costringe i venditori terzi a piegarsi alle sue politiche e vieta loro di optare per prezzi più bassi su altri siti. "Amazon costringe i venditori ad accordi che mantengono i prezzi artificialmente alti, sapendo che non possono dire di no", mette in evidenza Bonta, accusando Amazon di violare le norme antitrust dello Stato e di soffocare la concorrenza.