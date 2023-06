California, alga tossica fa strage di delfini e leoni marini

Un'alga tossica sta facendo strage di delfini e leoni marini lungo le coste della California meridionale.

Secondo le autorità locali, centinaia di cetacei si sono spiaggiati lungo le coste da Santa Barbara a San Diego dopo averla ingerita. In attesa dell'esito degli esami, si ritiene che la tipologia di alga killer responsabile della moria sia la "Pseudo-nitzschia", che produce una neurotossina chiamata acido domoico, letale per leoni marini, capodogli e delfini ma anche uccelli, come gabbiani e pellicani.