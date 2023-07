Unicef: "558 milioni di bambini esposti a elevate ondate di calore"

Ancora più bambini subiranno le conseguenze di ondate di calore più lunghe, calde e frequenti nei prossimi trent'anni. A seconda del grado di riscaldamento globale raggiunto, milioni di minori in più saranno esposti a ondate di calore e temperature estreme. I bambini delle regioni settentrionali , in particolare dell'Europa, subiranno gli aumenti maggiori delle ondate di calore di elevata intensità e, entro il 2050, quasi la metà di tutti i bambini dell' Africa e dell' Asia sarà esposta a lungo a temperature estremamente elevate.

Com'è la situazione in Italia?

"Il nostro Paese si trova nella cosiddetta zona hotspot del Mediterraneo, cioè tra le aree che si riscaldano più rapidamente rispetto all'aumento della media globale. Nel 2020 erano 6,1 milioni i minorenni esposti a un'alta frequenza di ondate di calore: nel 2050 saranno 8,7 in uno scenario a basse emissioni, 9,7 in uno scenario a emissioni molto elevate. Per quanto riguarda la durata delle ondate di calore, nel 2020 avevamo 7,2 milioni di minorenni esposti a una durata elevata, nel 2050 ne avremo 8,7 in uno scenario a basse emissioni, 9,2 in uno scenario a emissioni molto elevate. Sono dati preoccupanti, sui cui non dobbiamo abbassare la guardia", ha spiegato Andrea Iacomini, portavoce dell'Unicef Italia.