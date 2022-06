Caldo record in Europa, vasti incendi in molte zone della Spagna

Le persone si sono riversate in parchi e piscine per avere un po' di sollievo, ma la colonnina di mercurio è salita fino a oltre 40 gradi in Francia e Spagna , e fino a picchi di 38 gradi in Germania. Il Servizio di gestione delle emergenze della Commissione Ue, Copernicus, ha riferito che il rischio di incendi è "estremo" e "molto estremo" in Sardegna, Sicilia e altre parti dell'Italia peninsulare, in gran parte della Spagna, nonché nella valle francese del fiume Rhone.

Afp - Incendio a Zamora, nella regione di Castiglia e León

Spagna

- In Andalusia si sono superati anche i 50 gradi, ma anche in zone della Spagna di solito più temperate come Castiglia e Catalogna i 40 gradi sono all'ordine del giorno. L'emergenza incendi ormai è quotidiana. Nel Nord-Ovest, a Toledo e nella zona di Tarragona, decine di migliaia di persone hanno dovuto essere evacuate. Il rogo che ha creato più preoccupazioni è quello sviluppatosi nella Sierra de la Culebra, una zona della provincia di Zamora (Castiglia e León): le fiamme hanno bruciato più di 25mila ettari di terreno e obbligato a evacuare centinaia di persone residenti in varie località. Ore "complicate" anche nella regione della Navarra, dove si sta lottando per contenere diversi incendi che sono stati segnalati a partire da sabato 18 giugno: la situazione è particolarmente difficile per quanto riguarda cinque roghi considerati attualmente "fuori controllo", secondo l'ultimo aggiornamento ufficiale. Le autorità invitano a "mantenere la calma" e a evitare "spostamenti non necessari".

Afp

Francia

- È stato revocato l'allarme rosso, ma 50 dipartimenti, soprattutto della parte occidentale del Paese, rimangono in arancione. Anche qui temperature nettamente sopra i 40 gradi. Altri 32 dipartimenti sono in allerta gialla. La maggior parte di questi ultimi, però, lo è per temporali, pioggia, inondazioni o forti venti. "Un'ondata di caldo precoce e intensa è in corso su vasta parte dell'area orientale del Paese", scrive Météo-France nel bollettino quotidiano, che prevede anche un "forte peggioramento meteo per la serata di domenica 19 giugno dalla Nuova Aquitania all'Ile-de France".

Afp - Incendio a Treuenbrietzen, a sud-ovest di Berlino

Germania e Svizzera

- Le colonnine hanno superato i 35 gradi anche in paesi normalmente più freschi, come Germania e Svizzera. Il primo, in particolare, ha assistito a numerosi incendi negli ultimi giorni dopo un periodo di caldo intenso e poca pioggia. L'agenzia meteorologica nazionale tedesca ha riferito che domenica la colonnina di mercurio ha superato i 38° in una stazione di rilevazione nell'est del Paese. A causa di un incendio, che ha distrutto 100 ettari di foresta nella regione di Brandeburgo, sono state evacuate circa 700 persone nelle zone circostanti Berlino. L'emergenza continuerà almeno fino a martedì 21, quando una perturbazione dovrebbe riportare le condizioni verso la normalità, almeno per qualche giorno.